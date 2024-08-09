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Названы требования к будущему арендатору подмосковной дачи Пугачевой

Названы требования к будущему арендатору подмосковной дачи Пугачевой

aif.ru: потенциальный арендатор дачи Пугачевой должен предъявить скан паспорта Потенциальный арендатор подмосковной дачи, построенной певицей Аллой Пугачевой, должен предъявить арендодателю скан паспорта.

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