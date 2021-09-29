Китай призвал «как можно скорее» провести саммит пятерки Совбеза ООН

Китай заинтересован в скором проведении саммита пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Британия), поскольку за последнее время «накопилось много вопросов для обсуждения», заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
Китай заинтересован в скором проведении саммита пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Британия), поскольку за последнее время «накопилось много вопросов для обсуждения», заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
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