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Российская нефть больше не просит скидку – теперь за неё дерутся

Российская нефть больше не просит скидку – теперь за неё дерутся

Стоимость нефти на биржах продолжает держаться на уровне, превышающем $100 за баррель. На это накануне обратили внимание эксперты Telegram-канала «МЭФ.

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