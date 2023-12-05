Полицейские в Новороссийске отговорили мужчину прыгать с третьего этажа ТЦ

Полицейские в Новороссийске отговорили мужчину прыгать с третьего этажа ТЦВ одном из торговых центров Новороссийска 4 декабря едва не произошла трагедия, когда мужчина забрался на перила торговой галереи на третьем этаже и угрожал тем, что спрыгнет вниз.
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