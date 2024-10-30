Обнаружена новая причина старения мозга

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили новую причину старения мозга. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, накопление белка F-актина, выполняющего структурную функцию в клетках, может способствовать ухудшению когнитивных способностей с возрастом.
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