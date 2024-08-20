Маск ответил Трампу, желающему сделать его советником: «Готов служить»

«Готов служить». Такую запись предприниматель Илон Маск разместил в социальной сети X, отвечая на заявление кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа, который рассказал, что хочет сделать бизнесмена своим советником в случае победы на выборах.
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