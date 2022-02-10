Квителашвили о ситуации с Валиевой: «Я был в шоке. Все переживали, я очень хорошо общаюсь с Камилой. Она тоже переживала»

Грузинский фигурист Морис Квителашвили прокомментировал ситуацию вокруг россиянки Камилы Валиевой, из-за положительного допинг-теста которой отложили медальную церемонию командного турнира на Олимпиаде-2022.
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