Politico: Украина и Евросоюз ждут разрешения от США обстреливать всю Россию

Американское издание Politico пишет, что украинские и европейские чиновники намерены требовать от президента США Джо Байдена предоставить Вооруженным силам Украины разрешение наносить удары по всей территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии