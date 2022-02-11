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Издание «Слова о полку Игореве» 1800 года продали за 3,4 миллиона рублей

Издание «Слова о полку Игореве» 1800 года продали за 3,4 миллиона рублей

На аукционе «ушли с молотка» автограф Высоцкого и Соборное уложение царя Алексея Михайловича. Самое первое издание «Слова о полку Игореве» 1800 года продали на онлайн-аукционе «Литфонда» за 3,4 миллиона рублей при начальной стоимости в 3 миллиона.

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