«Роскосмос» объяснил отсутствие в России частных пилотируемых пусков

В России нет частных пилотируемых космических пусков из-за действующих норм законодательства, объяснил ТАСС заместитель генерального директора по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос», летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.
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