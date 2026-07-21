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«Роскосмос» объяснил отсутствие в России частных пилотируемых пусков

«Роскосмос» объяснил отсутствие в России частных пилотируемых пусков

В России нет частных пилотируемых космических пусков из-за действующих норм законодательства, объяснил ТАСС заместитель генерального директора по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос», летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.

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