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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о поведении Соболева в матче со «Спартаком»: «Потом поймет, что так нельзя было делать. А сейчас пока хайп, хайп. Всю игру мяч остановить не мог, а тут пенальти забил – хайп»

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал решение КДК РФС оштрафовать нападающего « Зенита » Александра Соболева на 30 000 рублей за поведение в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Спартака» (1:1, 4:2 пен).

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