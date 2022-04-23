Минобороны сообщило о гибели 1 моряка на крейсере «Москва» и 27 пропавших без вести

В Минобороны России сообщили, что во время пожара после детонации боезапаса на гвардейском ракетном крейсере Черноморского флота “Москва” один военнослужащий погиб, 27 моряков пропали без вести, а остальные 396 членов экипажа были эвакуированы.
В Минобороны России сообщили, что во время пожара после детонации боезапаса на гвардейском ракетном крейсере Черноморского флота “Москва” один военнослужащий погиб, 27 моряков пропали без вести, а остальные 396 членов экипажа были эвакуированы.
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