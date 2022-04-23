Царьград

3 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Платиновый Кот
    Витязева сама ещё та сволочь.Чулпан Хаматова с...
  • Leliya N
    Дед на батарейках сдулся...Пора на отдых, на пенсиюПсихолог объяснил...
  • сергей мельников
    Этому странному  мутанту-помеси еврея с фашистом-ничо не стыдно!!Гребанный кровавый арТистут!!Зеленский требует...

Минобороны сообщило о гибели 1 моряка на крейсере «Москва» и 27 пропавших без вести

Минобороны сообщило о гибели 1 моряка на крейсере «Москва» и 27 пропавших без вести

В Минобороны России сообщили, что во время пожара после детонации боезапаса на гвардейском ракетном крейсере Черноморского флота “Москва” один военнослужащий погиб, 27 моряков пропали без вести, а остальные 396 членов экипажа были эвакуированы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх