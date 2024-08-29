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РФ и Ливан работают над прямым авиасообщением

РФ и Ливан работают над прямым авиасообщением

Global Look Press/Silas Stein/dpa РФ и Ливан работают над возобновлением прямого авиасообщения между двумя государствами.

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Комментарии
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Eduard
Своей головой,нуждами жить надо граждане! Никакой Запад весь мир не оплатит что бы противопоставить России!
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17 час.
Eduard
Запад вообзе за шантаж судить можно смело,хотя на нихсотни реальных преступлений и так!
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17 час.
Eduard
Запад думает,что если &quot;газопроводы&quot; нп вспоминают в СМИ,то мир о них забыл? Нет конечно! Прр ковид ими паспространеный тоже прмним!Про перевороты!
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17 час.

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