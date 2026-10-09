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МОСИНФОРМ

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Победитель конкурса «Лидеры России» откроет ИИ-академию для некоммерческих организаций

Победитель конкурса «Лидеры России» откроет ИИ-академию для некоммерческих организаций

Для сотрудников московских некоммерческих организаций подготовили проект «ИИ-академия для НКО». Он объединит бесплатное обучение работе с искусственным интеллектом и цифровой сервис, который поможет готовить документы и обрабатывать информацию.

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