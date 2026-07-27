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НАБУ обвиняет высокого экс-чиновника в легализации 37 млн гривен

НАБУ обвиняет высокого экс-чиновника в легализации 37 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о разоблачении организованной преступной группы, которую возглавлял бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел страны Александр Баньков .

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