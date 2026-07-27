НАБУ обвиняет высокого экс-чиновника в легализации 37 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о разоблачении организованной преступной группы, которую возглавлял бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел страны Александр Баньков .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии