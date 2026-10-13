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Источник: «Барселона» сделала неформальный запрос по Батракову перед игрой Лиги чемпионов с «Галатасараем»

Источник: «Барселона» сделала неформальный запрос по Батракову перед игрой Лиги чемпионов с «Галатасараем»

«Барселона» отправила неофициальный запрос по трансферу российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова перед очным матчем команд во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

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