Судебные приставы Кургана предотвратили побег пациента психиатрической больницы

Сотрудники Службы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) Азамат Байсакалов и Юрий Сербиенко отличились при выполнении служебных обязанностей в Курганском областном суде, предотвратив побег пациента из психиатрической больницы.
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