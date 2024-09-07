В центре Петербурга временно перекроют транспортное движение из-за проведения 11 и 12 сентября мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей Александра Невского.
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В центре Петербурга временно перекроют транспортное движение из-за проведения 11 и 12 сентября мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей Александра Невского.