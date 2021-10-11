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«Элиты объединят бывший СССР, как только осознают такую возможность» — эксперт

«Элиты объединят бывший СССР, как только осознают такую возможность» — эксперт

Россия до сих пор является гарантом стабильности на постсоветском пространстве, и если бы российские элиты осознали такую возможность, то могли бы заново объединить это пространство, убежден политолог Валерий Коровин.

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