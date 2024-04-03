«Динамо» из Петербурга захотело выступать в Континентальной хоккейной лиге

Об этом сказал Виктор Воронин Хоккейное «Динамо» из Северной столицы сейчас рассматривает возможность в будущем вступить в Континентальной хоккейной лиге, заявил президент столичного «Динамо» Виктор Воронин.
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