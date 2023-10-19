Представлены процессоры Threadripper 7000 и PRO 7000, от $1499 за десктопную модель Компан...

Представлены процессоры Threadripper 7000 и PRO 7000, от $1499 за десктопную модельКомпания AMD выпустила новые мощные десктопные процессоры HEDT Ryzen Threadripper 7000 и модели Ryzen Threadripper PRO 7000, созданные специально для профессиональных рабочих станций, все они основаны на архитектуре Zen 4.