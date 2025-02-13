Загадки мистической эпохи. В Барнауле открылась выставка картин Брейгеля и Босха

Более 50 полотен, изготовленных в технике жикле, уже ждут своих зрителей 12 февраля в Художественном музее Алтайского края начала работать выставка репродукций в технике жикле: "Босх и Брейгель: загадки мистической эпохи".
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