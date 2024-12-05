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Политика как она есть

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Мошенники придумали «новогоднюю» схему обмана в Telegram

Мошенники придумали «новогоднюю» схему обмана в Telegram

Многие крупные компании устраивают для клиентов розыгрыши призов к новогодним праздникам, мошенники превратили это развлечение к схему обмана, рассказала агентству «Прайм» маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина.

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