27-летняя Mia Boyka подарила сестре 150 тысяч рублей за похудение

Певица сдержала обещание Mia Boyka globallookpress.com/Petrov Sergey Не так давно российская певица и телеведущая Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) затеяла весьма интригующий спор со своей сестрой Лизой.
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