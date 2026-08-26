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Воронежские новости

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Россия и Украина обменялись пленными по формуле «10 на 10»

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «10 на 10»

Обмен пленными между Россией и Украиной прошёл в Беларуси по формуле «10 на 10». Освобождённые российские военные пройдут медицинское обследование и при необходимости получат помощь в лечебных учреждениях Гомельской области.

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