Россия и Украина обменялись пленными по формуле «10 на 10»

Обмен пленными между Россией и Украиной прошёл в Беларуси по формуле «10 на 10». Освобождённые российские военные пройдут медицинское обследование и при необходимости получат помощь в лечебных учреждениях Гомельской области.
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