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Пронедра

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Женился, укрепил Москву и отбился от врагов в свои 16

Женился, укрепил Москву и отбился от врагов в свои 16

Дмитрий Донской в 16 лет построил белокаменный Кремль, женился на дочери врага и отбил осаду Литвы. Рассказываем, как юный князь за считаные месяцы превратил Москву в неприступную крепость и заложил фундамент её величия.

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