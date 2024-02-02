В Калининграде обещают не расстраиваться, если туристов окажется меньше из-за отмены субсидий на авиабилеты

КАЛИНИНГРАД, 2 февраля, ФедералПресс. В связи с предполагаемой отменой субсидированных авиаперелетов для всех россиян, кроме жителей Калининградской области, власти региона не видят больших проблем с возможным падением турпотока.
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