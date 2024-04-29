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Кухня и дом

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Свежие комментарии

Делимся быстрым рецептом обеда, который понравится даже детям.

Делимся быстрым рецептом обеда, который понравится даже детям.

﻿﻿В настоящее время макароны доступны во всем мире, и их можно смешивать с любой начинкой. Британский шеф-повар Найджелла Лоусон поделилась рецептом сливочной пасты с горошком и прошутто, который покорил ее сердце в детстве.

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