Делимся быстрым рецептом обеда, который понравится даже детям.

В настоящее время макароны доступны во всем мире, и их можно смешивать с любой начинкой. Британский шеф-повар Найджелла Лоусон поделилась рецептом сливочной пасты с горошком и прошутто, который покорил ее сердце в детстве.
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