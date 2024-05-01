Новое дворянство. Как грабил Россию заместитель министра обороны

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Вячеслав Зязев

А почему он (Тимурка) не умер до сих пор от ветрянки, скарлатины, от кровавого поноса или подавившись косточкой от персика? Запомни, шушера народная, ничто так не приумножает ЗЛО в этом мире, как любовь в ЧЕЛОВЕКУ, который по сути своей - ПАДАЛЬ! Если ты, по-американски, складываешь пальчики в сердечко , Ты - Падаль народная, которая верит в добрый и сердечный мир, инфантильно не замечая, что тебя окружает гниль человеческая в форме пидоров и предателей, извращенцев и демагогов, лжецелителей и лжепророков, скотоподобных коучеров и лжеправедников, телефонных мошенников..., и список этот длиннее, чем вы можете своим убогим умом представить! Ну и шутка, которая вполне может стать реальностью в этом ключе! Скоро диверсантов, устроивших террористический акт в "Крокусе", отпустят в Таджикистан под национальную юрисдикцию, и на родине их встретят как героев и наследников ЧинГизХана! Такова селява (это на французском языке, дураки могут не понять)! Для вида, они пару месяцев посидят в СИЗО, а потом на волю! И мы не напомним им о десятках тысяч русских, которых убили в Таджикистане или изгнали, лишив всякого имущества, в том Таджикистане, что является вотчиной ИГИЛ (скотская организация , признанная таковой в России). Резюме: почитайте Декларацию о правах Человека (1947 года) и при правильном прочтении ВЫ заметите, что Ваши Права занимают всего несколько тезисов, а весь документ занимают права ПАДАЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ, которая вас будет убивать, грабить, насиловать и обманывать. При чём, все тезисы будут звучать в стиле: "Бережней относитесь к Падали, Падаль - равноправный Человек!". И исторический нюанс: Христианство, в теории, революционное движение в развитии общества! И первым, что оно начало делать? Никогда не догадаетесь! Отриньте миссионерство и построение Церквей..., оно (Христианство) начали уничтожать вышеописанную ПАДАЛЬ, как отрыжку извращенной Римской Империи. Это подхватило и Мусульманство (Ислам), примерно через 500 лет от рождества Христова Пророком Магометом. Классической формой борьбы с падалью в Исламе, как бы вам не хотелось поспорить, является Шариат! ВЫВОД: Ну как? Не скучно написанное? Ещё бы, Вы и с 5-ю% написанного никогда не сталкивались! Причина: Ваша тупость и малообразованность! Заставляйте детей хорошо учиться в школе, иначе сдохнут на Болотной площади, не зная за какие такие ценности боролись. Это психическое расстройство! Не плодите шизофреников. (В комментариях не нуждаюсь, авторское право не рассматривается, ни один патриотический лозунг произнесен не был, ни одно животное не пострадало, ни одна девица домогательствам не подвергалась)