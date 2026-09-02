Профессор Сафонов: финансовая подушка должна покрывать минимум полгода дохода

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, какой объём финансовой подушки может помочь семье при потере работы или временном снижении дохода.
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