Asia Times: провал ВСУ пошатнул позиции Байдена перед встречей с Си Цзиньпином

Провал украинской армии в попытках провести контрнаступление стал стратегическим ударом по позициям США в предстоящем саммите на АТЭС, где президент Джо Байден проведёт встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.
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