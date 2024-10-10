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Газета «Культура»

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На Сахалине покажут «ожившие картины» местных художников

На Сахалине покажут «ожившие картины» местных художников

На Сахалине стартует проект «Ожившие картины сахалинских художников». Проект организован местными властями совместно с медиахолдингом АСТВ, сообщает министерство культуры и архивного дела Сахалинской области.

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