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Царьград

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Светит два года: дело актера Трескунова* дошло до судебной инстанции

Светит два года: дело актера Трескунова* дошло до судебной инстанции

В суд в Москве поступило уголовное дело иноагента-артиста.В столичные судебные органы поступило уголовное дело, инициированное против Семена Трескунова*, обладающего статусом иностранного агента.

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