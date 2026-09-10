Великолепный век Серия 92. Тень среди гостей

После разоблачения Ибрагим-паши Хюррем сталкивается с новой угрозой: венецианцы, потеряв своего агента, решают действовать напрямую и посылают в Стамбул опытного убийцу, который должен устранить Хюррем во время праздника в честь рождения Роксоланы.