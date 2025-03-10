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Певица Ханна сообщила, что ее шантажируют мошенники

Певица Ханна сообщила, что ее шантажируют мошенники

Певица Ханна сообщила в Telegram-канале, что ее аккаунт в Instagram взломали. Ханна рассказала, что мошенники пытаются взломать другие социальные сети и требуют с нее $50 тысяч (около 4,4 млн рублей по текущему курсу – "Газета.

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