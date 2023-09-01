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Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Ромы», «Наполи» сыграет с «Лацио» в субботу

Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Ромы», «Наполи» сыграет с «Лацио» в субботу

В субботу «Наполи» примет «Лацио». В воскресенье «Интер» встретится дома с «Фиорентиной», «Ювентус» будет противостоять на выезде «Эмполи».

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