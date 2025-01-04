Власти США ограничили доступ к персональным данным граждан для недружестве...

Власти США ограничили доступ к персональным данным граждан для недружественных странЯнварь ещё позволяет действующему правительству США реализовывать намеченные законодательные инициативы, поэтому Министерство юстиции в этом месяце утвердило правило, которое запрещает передавать массивы персональных данных американских граждан представителям недружественных стран.
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