10 июля земной день рождения Артёма Сергеевича Алексеева (позывной "Француз") Ему исполнилось бы 35 лет.
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10 июля земной день рождения Артёма Сергеевича Алексеева (позывной "Француз") Ему исполнилось бы 35 лет.
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