Отпущенный госизменник Кара-Мурза готов отдать все «кемские волости»

Елена Молодцова Репа не треснет всех судить. Помолчал бы,за умного сошёл бы. А так дурак дураком. Какие же они все придурковатый.

ВАЛЕРИЙ Это, непарнокопытное , говнообразное, существо, вряд ли выиграет выборы президента собственного сортира. Даже там победят его собственные тараканы. А с ефрейторами ты, чмо болотное, поосторожнее. У любого ефрейтора, прошедшего СВО хватит здоровья вывернуть тебя плешивым мехом внутрь.