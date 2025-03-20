Политнавигатор Избежавший длительного тюремного срока, благодаря обмену с США, иноагент Владимир Кара-Мурза намерен баллотироваться в президенты РФ на «демократических выборах» и в случае своей победы отказаться от всех территориальных приобретений последних лет.
Отпущенный госизменник Кара-Мурза готов отдать все «кемские волости»
Комментарии
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Елена Молодцова
Репа не треснет всех судить. Помолчал бы,за умного сошёл бы. А так дурак дураком. Какие же они все придурковатый.
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20 час.
ВАЛЕРИЙ
Это, непарнокопытное , говнообразное, существо, вряд ли выиграет выборы президента собственного сортира. Даже там победят его собственные тараканы. А с ефрейторами ты, чмо болотное, поосторожнее. У любого ефрейтора, прошедшего СВО хватит здоровья вывернуть тебя плешивым мехом внутрь.
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20 час.
Аркадий Шацкий
А какие границы украины были закреплены на 1991-й год? Там до сих пор демаркации не производилось. Это к тому, что даже если)
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14 час.
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