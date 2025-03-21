Благотворительная программа «Мир без слез» поможет 15 регионам России

Медицинская благотворительная программа «Мир без слез» в 2025 году охватит 15 регионов страны. В рамках проекта ВТБ закупает необходимое оборудование для 16 детских больниц и отделений, готовит образовательные спектакли по финансовой грамотности с подарками для маленьких пациентов.