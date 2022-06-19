Военное обозрение

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«Лодками, канатами, вплавь»: о снабжении подразделений ВСУ, заблокированных в Северодонецке

«Лодками, канатами, вплавь»: о снабжении подразделений ВСУ, заблокированных в Северодонецке

Наступающие на севере Донбасса союзные войска прижали крупную группировку ВСУ, ранее контролировавшую Северодонецк, к реке, заперев её в промзоне завода «Азот».

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