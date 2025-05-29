Китай запустил "Чанчжэн-4B" с новым спутником для охраны окружающей среды

Китай успешно запустил ракету-носитель "Чанчжэн-4B", выведя спутник "Шицзянь-26" на орбиту. Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань и будет поддерживать землеустройство и охрану окружающей среды, обеспечивая информационные услуги для экономического развития.
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