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Зампред ЦБ Заботкин объяснил, почему регулятор не спешит со снижением ключевой ставки

Зампред ЦБ Заботкин объяснил, почему регулятор не спешит со снижением ключевой ставки

Заместитель председателя Банка России Андрей Заботкин заявил, что регулятор намеренно придерживается осторожного подхода к снижению ключевой ставки, поскольку слишком резкое смягчение денежно-кредитной политики может привести к новому витку инфляции и потребовать последующего повышения стоимости заимствований.

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