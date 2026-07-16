Зампред ЦБ Заботкин объяснил, почему регулятор не спешит со снижением ключевой ставки

Заместитель председателя Банка России Андрей Заботкин заявил, что регулятор намеренно придерживается осторожного подхода к снижению ключевой ставки, поскольку слишком резкое смягчение денежно-кредитной политики может привести к новому витку инфляции и потребовать последующего повышения стоимости заимствований.