Зампред ЦБ Заботкин объяснил, почему регулятор не спешит со снижением ключевой ставки

Заместитель председателя Банка России Андрей Заботкин заявил, что регулятор намеренно придерживается осторожного подхода к снижению ключевой ставки, поскольку слишком резкое смягчение денежно-кредитной политики может привести к новому витку инфляции и потребовать последующего повышения стоимости заимствований.
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