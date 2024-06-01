Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • ЧилиИвано
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Почему Путин оттягивает капитуляцию Запада, объяснил политолог Яков Кедми

Почему Путин оттягивает капитуляцию Запада, объяснил политолог Яков Кедми

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Комментарии
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Олег
ВВП Китая на первом месте, населения 4,5 миллиардов... и он с нами.
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1 час.
Сергей Кептицин
Скоко денег мает Кедми с ТВ РФ?
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37 мин.
Evgenija Palette
!!!!!!!!!!!!!!!!! ( Лучше синица в руках, чем журавль в небе...).
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18 мин.

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