Почему Путин оттягивает капитуляцию Запада, объяснил политолог Яков Кедми

Интересная жизнь с Vera Star Фото: oko-planet.su У России есть все необходимые ресурсы и исчерпывающие возможности, для того чтобы одержать убедительную победу над Западом, причем таким образом, чтобы в нынешнем противостоянии двух полюсов, Америка и Европа безоговорочно капитулировала.