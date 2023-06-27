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Второе обращение Путина. Итоги мятежа и будущее Пригожина

Второе обращение Путина. Итоги мятежа и будущее Пригожина

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" К сожалению в обществе всегда высок процент людей, не способных признать свои ошибки и готовых переписывать реальность под себя, не замечая абсурдность создаваемого ими в своём воображении мира.

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