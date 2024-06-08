Домашнее сливочное масло из недорогих сливок: 82 процента жирности, как в крестьянском

АНГЕЛ АНГЕЛ

На сегодня можно сделать все, ели руки не из одного места растут. А вот найти качественные ингредиенты и натуральные производные большая проблема. России надо возвращаться к своим истокам. Во времена И.В.Сталина на продовольственном рынке более 67% всего продовольствия поставлялось с личных подворий, артелей, фермерских и хуторных хозяйств... На сегодня более 78% Россиян переехали бы жить в частные домах, а значит у будет пусть и небольшое но свое подворье. Даже если закуска будет расти на своем участке это уже малый но взнос в решение продовольственной безопасности России. Народ ни чего не требует от власти, главное чтобы она ему не мешала хотя бы. Но власть встала на сторону крупных агрохолдингов и производителей продовольствия, принимает законы в их интересах при этом устраняет и создает условия для уничтожения фермерских хозяйств и личных подворий граждан.