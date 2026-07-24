❗️ Ялтинцы могут подать заявление на выплату из-за отсутствия света Жители населённых пунктов Большой Ялты могут оформить онлайн единовременную выплату из-за нарушения условий жизнедеятельности.
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❗️ Ялтинцы могут подать заявление на выплату из-за отсутствия света Жители населённых пунктов Большой Ялты могут оформить онлайн единовременную выплату из-за нарушения условий жизнедеятельности.