СУ-152, который неожиданно стал грозой «Тигров» и «Пантер» В 1943 году в Советском Союзе появилась на свет созданная в кратчайшие сроки самоходка за индексом СУ-152.
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