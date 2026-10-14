Эстония грозит лишить Калининград запасного маршрута поставок газа Эстония намерена закрыть резервный путь поставок российского газа в Калининградскую область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Польша: Украин...
- AB Пять лет колонии ...
- ВСУ ставят рекорд...
А сама Эстония не боится лишиться своей государственности?