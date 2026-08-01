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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крикунов о том, сможет ли Гусев вписаться в систему Тамбиева: «Почему нет? Никита должен понимать, что пришло другое время, нужно работать по-другому»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о том, может ли форвард Никита Гусев встроиться в систему нового тренера « Динамо »  Леонида Тамбиева .

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